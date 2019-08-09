Молодежка “Динамо” разгромила “Зенит”

Первый тайм прошел без происшествий, но во втором москвичи пошли в атаку.

Клуб “Динамо”-м одержал победу над молодежкой “Зенита”. Две команды встретились в Москве 9 августа. Матч завершился со счетом 3:0.

Команды играли под дождем. Первый тайм завершился с двумя нулями на табло, но во втором тайме атаки москвичей оказались результативнее. На 63 минуте Зорин открыл счет. На 74-ой Галкин увеличил разрыв, а еще через четыре минуты Тюкавин закрепил победу московского клуба.

Стоит сказать, что такого результата мало кто ждал: “Зенит” стоял на второй строчке молодежного первенства сразу за “Локомотивом”-м после четырех туров с 9-ю очками. “Динамо”-м располагалось на 12-ом месте с четырьмя очками.

Основные составы сыграют в Москве завтра. Сергей Семак уже заявил, что матч “Зенита” с “Динамо” обещает стать тяжелым, о чем GazetaSPb сообщила ранее.