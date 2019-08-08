Семак считает, что матч с “Динамо” станет тяжелым для “Зенита”

Семак считает, что матч с “Динамо” станет тяжелым для “Зенита”
Семак подтвердил, что Дзюба останется в "Зените". Фото: "Зенит"

Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.

Сергей Семак рассказал о подготовке “Зенита” к матчу с “Динамо”. Главный тренер клуба Санкт-Петербурга подтвердил, что Артем Дзюба останется в “Зените”.

Семак высоко оценил оборону “Динамо” и считает, что команда стала сильнее в новом сезоне, а значит “Зенит” ожидает сложный матч.

Малком может выйти против “Динамо” с первых минут, но вопрос о его участии и времени на поле решат перед матчем, заявил Семак, добавив, что, по его мнению, форвард готов к игре. Смольников восстановился и готов играть, подтвердил тренер.

Матч “Динамо” и “Зенита” пройдет 10 августа в Москве, игра начнется в 19:00. После четырех игр “Динамо” стоит на четвертом месте в таблице РФПЛ с пятью очками, “Зенит” лидирует с 10-ю.

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Семак считает, что матч с “Динамо” станет тяжелым для “Зенита”