Сантос об автоголе в ворота “Зенита”: “Ужасно, это было ужасно”

Сантос считает, что пока что у него получается играть в защите на всех позициях. Фото: "Зенит"

Сантос считает, что пока что у него получается играть в защите на всех позициях. Фото: "Зенит"

Защитник считает, что смог адаптироваться в Петербурге и надеется выучить русский.

Дуглас Сантос оценил первый месяц в составе “Зенита” Санкт-Петербурга 8 августа. Защитник считает, что смог адаптироваться в Санкт-Петербурге.

Бразилец надеется подучить русский — это серьезно упростило бы общение с коллегами. Сантос знает португальский (национальный язык Бразилии) и немного — испанский, немецкий и итальянский.

Сантос считает, что пока что у него получается играть в защите на всех позициях (в матче с Краснодаром он выступил на правом фланге). Защитник признал, что ему нужно больше тренироваться, чтобы достигнуть результатов в атаке.

На вопрос об автоголе в матче с “Краснодаром”, Сантос ответил, что было “ужасно”. Он признался, что нет ничего хуже, чем забить в собственные ворота. Защитник отметил, что по крайней мере это случилось в начале турнира, а не в решающем матче.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дзюбу признали игроком “Зенита” за июль.