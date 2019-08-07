Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» за июль

Нападающий петербургского клуба набрал почти 39%.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем сообщается на сайте «Зенита». Лучшего игрока команды выбирали болельщики – она голосовали на сайте. Первое место занял Артем Дзюба, а второе место досталось Сердару Азмуну – он заручился поддержкой 31% голосующих людей. Тройку лидеров замыкает Себастьян Дриусси, за которого проголосовали 12,6% болельщиков «Зенита».

Напоминаем, что в июле текущего года Артем Дзюба смог забить два гола – в ворота «Тамбова» и «Оренбурга», чем порадовал всех поклонников. Они давно ждали от него хорошей игры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Черчесов надеется, что Дзюба останется в «Зените». Гендиректор клуба Александр Медведев ранее сообщал, что «Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о продлении соглашения зимой, когда в чемпионате России настанет пауза. Контракт заканчивается будущим летом.