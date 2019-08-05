Черчесов надеется, что Дзюба останется в «Зените»

Станислав Черчесов хотел бы, чтобы Дзюба продолжил играть в «Зените». Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Станислав Черчесов хотел бы, чтобы Дзюба продолжил играть в «Зените». Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Станислав Черчесов, главный тренер российской сборной, выразил надежду, что футбольный клуб «Зенит» продлит контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Гендиректор клуба Александр Медведев ранее сообщал, что «Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о продлении соглашения зимой, когда в чемпионате России настанет пауза. Контракт нападающего истекает будущим летом. Черчесов сказал, что Дзюба своей игрой и отношением к делу заслужил, чтобы все было сделано вовремя.

В 2019 году на счету Дзюбы шесть голов в пяти матчах за сборную России. В отборочном матче чемпионата Европы будущего года с командой Сан-Марино 30-летний нападающий забил четыре мяча.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба выложил фотографию с актером Мигицко