Дзюба выложил фотографию с актером Мигицо

Футболист отметил, что артист является одним из главных болельщиков «Зенита».

Снимок с Сергеем Мигицко появился в Instagram-аккаунте нападающего петербургского клуба. Артем Дзюба сфотографировался с актером театра и кино после матча «Зенита» и «Краснодара». Мигицко пришел поддержать свою любимую команду, о чем сообщил игрок. Дзюба написал, что он является «прекрасным актером и преданным болельщиком» команды. Он также отметил, что этот факт очень приятен.

Напоминаем, что благодаря Дзюбе встреча двух команд завершилась ничьей – он смог сравнять счет после автогола Сантоса. К сожалению, команда не смогла реабилитироваться, но хотя бы не проиграла. Семак до конца надеялся, что подопечные победят.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба прокомментировал дебют Малкома: «Он будет мини-Халк». Новый игрок вышел на поле под конец игры и пока только начинает привыкать к «Зениту» и атмосфере на стадионе.