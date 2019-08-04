Дзюба о Малкоме: «Он будет мини-Халк»

От новичка «Зенита» ждут поразительных результатов.

Своим мнением нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился в разговоре с Sport24. «Сине-бело-голубой» заявил, что Малком «Будет мини-Халком». Футболист играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы.

«Такой Халк на минималках»,

— считает Дзюба.

Он также считает, что новоиспеченному «зенитовцу» нужно время, чтобы привыкнуть к команде и городу – тогда он и покажет все свои возможности. Дзюба подчеркнул, что в «Барселону» никто просто так не попадает, так что Малком – настоящий профессионал.

Дебют Малкома состоялся в матче с «Краснодаром». Он вышел на поле под конец матча.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась ничьей – Сантос забил автогол, Дзюба смог успешно атаковать ворота соперника, но победу петербуржцы одержать так и не смогли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малком прокомментировал свой первый выход на «Газпром Арене»: «Думаю, что для дебюта сыграл неплохо».