Малком: «Думаю, что для дебюта сыграл неплохо»

Футболист поделился впечатлениями после матча против «Краснодара».

Новичок «Зенита» Малком рассказал о своем дебюте в разговоре с журналистами. Его слова цитирует пресс-служба петербургского футбольного клуба. Игрок знал, что «Краснодар» – одна из сильнейших команд России. Когда Малком вышел на поле, он предпочитал отдавать передачи, так как его коллеги находились в более выигрышных позициях. Он уверен, что сыграл для первого выхода неплохо.

Напоминаем, что футболист приехал в Россию всего несколько дней назад и успел выучить только слово «спасибо». Малком выразил надежду, что принесет пользу команде и проявит себя по максимуму.

Контракт с игроком заключили на пять лет, за эти годы ему в общей сложности выплатят 40 миллионов евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что встреча «Зенита» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:1. Автогол забил Сантос, положение исправил Дзюба, но победу «Зениту» так и не удалось заполучить.