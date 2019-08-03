Встреча «Зенита» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:1

Командам так и не удалось выяснить, кто из них достоин победы.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Матч состоялась на «Газпром Арене» – на поле встретились «Зенит» и «Краснодара». За игрой наблюдали более 54 тысяч человек. Первый тайм завершился ничьей – ни одна из команд не смогла забить гол. На 80-1 минуте матча первый мяч угодил в ворота «Зенита» – его автором стал Сантос. Счет смог сравнять Артем Дзюба – он успешно атаковал ворота противника на 91-й минуте. Несмотря на дополнительное время, футболисты ни одного из клубов не смогли вырвать победу.

На поле сегодня вышел также новичок «Зенита» – Малком. Он вышел вместо Алексея Сутормина, но пока не успел проявить себя на максимум.

Напоминаем, что матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков – билеты разбирали словно горячие пирожки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малком попал на скамейку запасных матча “Зенит” — “Краснодар”. Бразилец только вчера официально стал игроком “Зенита”, но уже готов ринуться в бой.