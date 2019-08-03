Малком попал на скамейку запасных матча “Зенит” — “Краснодар”

О переходе бразильца официально объявили лишь вчера. Фото: "Зенит"

О переходе бразильца официально объявили лишь вчера. Фото: "Зенит"

Семак сможет выпустить на поле и Далера Кузяева, оправившегося после травмы.

“Зенит” Санкт-Петербурга опубликовал состав команды на матч с “Краснодаром”. Игра начнется в 21:30.

Линию нападающих составят Азмун, Дриусси и Дзюба. В полузащите сыграют Жирков, Барриос, Оздоев и Сутормин. Ворота Андрея Лунева собираются оборонять Сантос, Ракицкий и Иванович.

На скамейке запасных сидит в числе остальных новичок “Зенита” Малком — бразилец только вчера официально стал игроком “Зенита”, но уже готов ринуться в бой. Кроме этого, Семак может выпустить на поле Далера Кузяева, который вернулся к тренировкам с основной группой после травмы.

“Зенит” лидирует в таблице РПЛ с тремя победами после трех игр. У “Краснодара” две победы и одно поражения. “Молодежки” уже сыграли — петербуржцы уступили со счетом 0:2.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что билета на матч полностью раскуплены.