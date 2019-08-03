Билеты на матч “Зенит” — “Крансодар” полностью раскупили

Билеты на матч “Зенит” &#8212; “Крансодар” полностью раскупили
Встреча начнется в 21:30. Фото: Gazeta.SPB

На матч в Санкт-Петербурге придут посмотреть около 62 тысяч болельщиков.

Билеты на матч “Зенит” — “Краснодар” закончились. Встреча золотого и бронзового призеров Чемпионата России 2018/2019 начнется в 21:30 3 августа.

Ранее “Зенит” сообщил, что команда ждет до 55 тысяч гостей на стадионе “Газпром Арена”. Максимальная вместимость стадиона на футбольных матчах составляет от 62 до 64 тысяч человек, а на концертах — до 80 тысяч. Вчера в Санкт-Петербурге как раз выступили немецкие музыканты Rammstein, все билеты на мероприятие закончились еще в январе, хотя позже администрация стадиона выпустила в продажу дополнительную квоту.

На матч “Зенит” — “Ахмад”, который пройдет 17 августа, к примеру, осталось 28 тысяч билетов, их стоимость составляет от 300 до 6000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Газпром Арену” убрали от мусора и концертной сцены в рекордные сроки.

Rammstein билеты зенит концерт краснодар матч футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца обвинили в убийстве девушки на Космонавтов
Билеты на матч “Зенит” — “Крансодар” полностью раскупили
Азиат изнасиловал пенсионерку в Ленобласти
Новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата
В Тихвинском районе мальчики угнали ВАЗ, а потом поставили на место
Lada пробила ограждение и вылетела ко входу на “Технологический институт”
Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году
Двое в Гатчине попытались украсть мобильник