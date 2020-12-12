В США хотят запретить брать животных для моральной поддержки в салон самолета

Американские авиакомпании запретят пассажирам брать питомцев в салон самолета для эмоциональной поддержки.

Новое правила не будет касаться служебных животных, хотя по новым правилам ими будут считаться только собаки, помогающие людям с ограниченными возможностями, сообщает Lonely Planet.

Дело в том, что, в отличие от специально обученных служебных собак, животные, которых берут для эмоциональной поддержки, не всегда умеют вести себя в стрессовой обстановке, и якобы они становились причиной возникновения непредвиденных ситуаций.

Также считается, что если их исключить из списка возможных «пассажиров», это снизится число потенциальных аллергических реакций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота. Им пришлось совершить пересадку в Москву, где случился инцидент – сотрудницы Шереметьево заявили, что Виктора нужно перевозить в багажном отделении.