Как изменились правила оформления больничных

С понедельника, 14 декабря, в России в силу вступили новые правила оформления больничного. Gazeta.SPb рассказывает, какие возможности появились у россиян.

Теперь листок нетрудоспособности можно получить в электронном виде. Для этого пациенту потребуется СНИЛС и паспорт. Для оформления бумажного варианта – только паспорт.

Появились отдельные нюансы оформления больничного по уходу за ребенком в электронном виде. Так, при болезни трех детей достаточно оформить один больничный в электронном виде. При оформлении бумажной версии в такой же ситуации вы получите два документа.

К слову, теперь больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, но получить выплату за весь период не получится – только до 15 дней.

Кроме того, если один из родителей уже находится в отпуске по уходу за малышом до трех лет, взять больничный при болезни второго ребенка сможет другой член семьи.

Появилась также возможность оформления листка нетрудоспособности дистанционно с помощью телемедицинской консультации. Сделать это будет можно, если пациент заразился заболеванием, которое представляет опасность для окружающих.

Теперь выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность. Такая возможность будет у фельдшера, если на него возложили функции лечащего врача, или у зубного врача.

Новые правила оформления предусматривают и новые случаи получения больничного по беременности и родам. Среди них – больничный при рождении мертвого ребенка или не прожившего 168 часов. На 194 дня больничный будет оформляться при многоплодной беременности или родах на 22-28-й неделе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Госдуме предлагали рассмотреть возможность оформлять больничный родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые перешли на «удаленку».