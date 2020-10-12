Родителям школьников на удаленке могут дать «больничный»

Родителям школьников на удаленке могут дать &#171;больничный&#187;
Пособие будут выплачивать одному из родителей за весь период дополнительных каникул у ребенка. Фото: pixabay

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект, который даст возможность родителям учеников до 14 лет, которые перешли на удаленку, брать «больничный».

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов Telegram-канале. Депутаты предлагают внести в список случаев, когда работникам выплачивают пособия по временной нетрудоспособности, внеплановые дополнительные каникулы или переход на удаленку из-за коронавируса.

При этом предполагается, что пособие будут выплачивать одному из родителей за весь период дополнительных каникул у ребенка. Нилов пояснил, что так родители смогут ухаживать за детьми, не беспокоясь о прогулах работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве работодатели будут обязаны сообщать о количестве людей, работающих на удалёнке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больничный дети родители удаленка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аномальное тепло задержится в России до конца октября
Аэропорт Пулково 12 октября работает без отмен и задержек
Попова рассказала о преимуществах вакцины от «Вектора»
Двух оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Родителям школьников на удаленке могут дать «больничный»
Билл Гейтс назвал главное условия для нормализации жизни человечества
На Солдата Корзуна легковушку выбросило на газон после аварии
Экс-солистка «Ленинграда» сравнивала группу с сектой