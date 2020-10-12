Родителям школьников на удаленке могут дать «больничный»

Пособие будут выплачивать одному из родителей за весь период дополнительных каникул у ребенка. Фото: pixabay

Пособие будут выплачивать одному из родителей за весь период дополнительных каникул у ребенка. Фото: pixabay

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект, который даст возможность родителям учеников до 14 лет, которые перешли на удаленку, брать «больничный».

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов Telegram-канале. Депутаты предлагают внести в список случаев, когда работникам выплачивают пособия по временной нетрудоспособности, внеплановые дополнительные каникулы или переход на удаленку из-за коронавируса.

При этом предполагается, что пособие будут выплачивать одному из родителей за весь период дополнительных каникул у ребенка. Нилов пояснил, что так родители смогут ухаживать за детьми, не беспокоясь о прогулах работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве работодатели будут обязаны сообщать о количестве людей, работающих на удалёнке.