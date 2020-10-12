Родителям школьников на удаленке могут дать «больничный»

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект, который даст возможность родителям учеников до 14 лет, которые перешли на удаленку, брать «больничный».
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов Telegram-канале. Депутаты предлагают внести в список случаев, когда работникам выплачивают пособия по временной нетрудоспособности, внеплановые дополнительные каникулы или переход на удаленку из-за коронавируса.
При этом предполагается, что пособие будут выплачивать одному из родителей за весь период дополнительных каникул у ребенка. Нилов пояснил, что так родители смогут ухаживать за детьми, не беспокоясь о прогулах работы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве работодатели будут обязаны сообщать о количестве людей, работающих на удалёнке.