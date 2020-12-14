Жителей Петербурга шокировало появление лисы в центре города

В Северной столице лесной зверь оказался на Каменном острове. Лиса попала под объективы камер местных жителей.

В социальных сетях появилось видео с лисой, которая гуляет в центре Петербурга. Оперативные кадры опубликовала петербурженка на своей странице в Instagram. Сторис с лисой сразу же попала в топ. Рыжий зверь посетил каменный остров, а затем куда-то скрылся. Такое появление животного перед новогодними праздниками шокировало жительницу Северной столицы.

Видео с хищным зверем девушка подписала словом «шок», а также добавила взволнованные смайлики. Ее искренне удивило появление лисы в городе.

На данный момент неизвестна причина появления лисы в центре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Елагином острове запечатлели спящую сову. Фотограф Антон Кубышкин поделился с петербуржцами снимками спящей совы. Он заметил пернатую красавицу в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином Острове.