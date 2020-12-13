На Елагином острове запечатлели спящую сову

Пернатый хищник словно улыбается своим мыслям.

Фотограф Антон Кубышкин поделился с петербуржцами снимками спящей совы. Он заметил пернатую красавицу в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином Острове. Своим снимком фотограф поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Птицы СПб и России».

Он отметил, что за совой было любопытно наблюдать. Она то улыбнется, то зевнет, то почешется. Кубышкин не смог пройти мимо и сделал несколько снимков, чтобы на милую птицу посмотрели и другие тоже. На одной из фотографий также заметна любопытная белка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Елагином острове дружба совы и белочки закончилась смертью последней. Некоторое время петербуржцы наблюдали за взаимоотношениями птицы и белки.