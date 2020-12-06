На Елагином острове дружба совы и белочки закончилась смертью последней

Комментаторы разделились на тех, кто жалеет белку, и тех, кто оправдывает поведение совы. Фото: ВКонтакте/Птицы СПб и России

Комментаторы разделились на тех, кто жалеет белку, и тех, кто оправдывает поведение совы. Фото: ВКонтакте/Птицы СПб и России

Некоторое время петербуржцы наблюдали за взаимоотношениями птицы и белки.

На Елагином острове не досчитались одной белочки, подружки совы. За их отношениями неделю наблюдал фотограф Антон Кубышкин. Еще совсем недавно белочка прыгала вокруг птицы, а теперь ее больше нет в живых. Фотограф в социальной сети «Вконтакте» в группе «Птицы СПб и России» рассказал, что белочка, видимо, стала добычей хищницы.

«Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты — небольшая белочка. Одной из них пришлось быть сегодня добычей совы»,

— написал Кубышкин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что белки из парка Монрепо в Выборге погибли из-за отравления. Администрация парка Монрепо обратилась к посетителям с просьбой не кормить диких животных продуктами, которые могут негативно сказаться на их здоровье или даже стать причиной смерти.