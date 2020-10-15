Белки из парка Монрепо в Выборге погибли из-за отравления

Посетители парка Монрепо в городе Выборге Ленинградской области нашли несколько погибших белок. Специалисты выяснили, что их отравили.

Об этом сообщают «Аргументы и факты Петербург«. После обнаружения в Монрепо погибших животных, сотрудники отправили их трупы на экспертизу. Ее результаты показали, что смерть белок действительно наступила из-за отравления. Но кто именно отравил грызунов, пока не известно, отмечают в пресс-службе Охотнадзора по Ленобласти.

Администрация парка Монрепо обратилась к посетителям с просьбой не кормить диких животных продуктами, которые могут негативно сказаться на их здоровье или даже стать причиной смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории Петербурга и Ленобласти создадут парк «Ингерманландия».