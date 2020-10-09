На территории Петербурга и Ленобласти создадут парк «Ингерманландия»

На территории Северной столицы и Ленинградской области может появиться масштабный геологический парк.

Инициатива по созданию самого крупного в России геологического парка принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому геологическому институту имени А.П. Карпинского. Геопарк должен располагаться на Балтийско-Ладожском глине и объединять в себе как задачу сохранения природного наследия, так и возможность научных исследований и экологического туризма, передает ТАСС.

Балтийско-Ладожский глинт образовался 11 тысяч лет назад. На территории уступа находится множество исторических памятников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уральский дизайнер и визажист Рада Русских приобрела дачу Месмахера в Шуваловском парке. Девушка призналась, что совершила этот поступок из меценатских соображений — чтобы отреставрировать и сохранить объект культурного наследия.