Дизайнер Рада Русских стала владелицей дачи Месмахера в Шуваловском парке

Дизайнер Рада Русских стала владелицей дачи Месмахера в Шуваловском парке
"Думаю, что дача Месмахера сама выбрала себе меня в хозяйки", - призналась дизайнер. Фото: Instagram @radarusskikh

Визажист и дизайнер Рада Русских приобрела исторический памятник — дачу Месмахера в Шуваловском парке, выставленную на торги Российским аукционным домом в апреле 2020 года.

О заключении сделки Рада рассказала в своем Instagram. Она объяснила, что пока эта покупка — меценатский жест, так как была совершена необдуманно. Однако девушка подчеркнула, что главная цель приобретения дачи — реставрация и сохранение важного культурного объекта.

Русских добавила, что еще не думала над тем, как можно монетизировать здание и окупить реставрационные работы. Дизайнер отметила, что в крайнем случае, откроет фонд в поддержку старинной постройки. «Летела [в Петербург] с целью купить антиквариат для нового дома в Уфе. В итоге купила памятник русской готики», — пишет Рада.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ансамбль дач, в который входила дача Месмахера, был продан инвесторам в мае 2020 года.

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