Исторические дачи в Шуваловском парке в Петербурге проданы инвесторам

Дача Георга Месмахера в псевдоготическом стиле была построена в 1870-1879 годах. Фото: www.citywalls.ru

Дача Георга Месмахера в псевдоготическом стиле была построена в 1870-1879 годах. Фото: www.citywalls.ru

Российский аукционный дом (РАД) успешно продал на торгах ансамбль дач Месмахера , «Зеленой дачи» и земельного участка в 250 «квадратов» в Шуваловском парке за 18,5 миллионов рублей.

До момента продажи все вышеперечисленные объекты принадлежали Всероссийскому научному-исследовательскому институту токов высокой частоты имени Вологдина. Основная площадка учреждения и сейчас располагается в зданиях бывшего Шуваловского имения, где находится с 1948 года.

Отметим, что Шуваловский парк и проданные постройки считаются объектами культурного наследия. Сделка проходит под контролем КГИОП, ведомство проследит за реконструкцией зданий и надлежащим использованием земель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исторические фонари на Марсовом поле отправились на полуторагодовую реставрацию. Их забрали в конце апреля.