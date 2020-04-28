Исторические фонари с Марсова поля отреставрируют за полтора года

В Петербурге «Ленсвет» совместно с КГИОП приступили к демонтажу исторических фонарей на Марсовом поле. На реставрацию отправят восемь фонарей, которые в последний раз ремонтировали в 1966 году.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГПУ «Ленсвет», фонари-торшеры спроектировали еще в середине XIX века для Благовещенского моста. В 1934 году их перенесли на Марсово поле. Они представляют собой восьмигранные застекленные плафоны на столбах в виде колонн коринфского ордера на полой чугунной восьмигранной тумбе.

Состояние фонарей оценивают как неудовлетворительное и, частично, аварийное. Долгое время их не могли отреставрировать, поскольку они не были закреплены за определенной организацией. В 2017 году их передали в ведение «Ленсвета».

На реставрацию торшеры отправят в 2021 году. Работы займут около полутора лет, после чего фонари установят на прежнее место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнутся работы по реставрации Казанского собора.