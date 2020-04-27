В Петербурге начнутся работы по реставрации Казанского собора

В Петербурге начнутся работы по реставрации Казанского собора
Казанский собор. Фото: Ba;tphoto/Андрей Пронин

Совсем скоро здание облачится в строительные леса. Их установку одобрила государственная административно-техническая инспекция, выпустив соответствующий ордер на проведение работ.

Согласно запланированному графику, рабочие закончат ремонтные работы и реставрацию внешнего облика собора к 15 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Помимо этого, инспекция выдала разрешение на ремонтные работы, связанные с реконструкцией сетей и освещения на территории рядом с Российской национальной библиотекой. Все работы планируют завершить к 20 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада. К счастью, никто из граждан не пострадал. После выявления масштаба обрушения, специальные службы проведут необходимые работы, которые устранят последствия падения слоя штукатурки.

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