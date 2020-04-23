У исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада

У исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада
Фото: vk.com/spb_today

С дома внезапно обвалилась часть штукатурки.

Фотографии с места происшествия опубликовал очевидец в группе ДТП и ЧП в социальной сети «Вконтакте». Куски на асфальте в некоторых местах виднеются весьма массивные. Но к счастью, в момент обрушения граждан рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Дом является культурным памятным объектом и находится в ведении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В настоящей момент зону падения штукатурки огородили, а на месте работают специалисты, которые выяснят масштаб обрушения и примут соответствующие меры для устранения последствий происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ИТМО выплатит полумиллионный штраф за обрушение корпуса на улице Ломоносова. Перекрытия и кровля обрушились во время ремонтных работ в феврале 2019 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
казанская площадь обрушение фасада штукатурка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен ВОВ
Минпромторг РФ не нашел причин для сдерживания цен на продукты
В УФАС рассказали, почему в Петербурге подорожали имбирь и лимоны
В Финляндии от коронавируса погибли 172 человека
В России стартовали предзаказы на новый iPhone SE
Обзор ставок на матч Реал Мадрид – Эйбар
У исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада
Горбачев назвал виновных в распаде СССР и провале перестройки