У исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада

С дома внезапно обвалилась часть штукатурки.

Фотографии с места происшествия опубликовал очевидец в группе ДТП и ЧП в социальной сети «Вконтакте». Куски на асфальте в некоторых местах виднеются весьма массивные. Но к счастью, в момент обрушения граждан рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Дом является культурным памятным объектом и находится в ведении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В настоящей момент зону падения штукатурки огородили, а на месте работают специалисты, которые выяснят масштаб обрушения и примут соответствующие меры для устранения последствий происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ИТМО выплатит полумиллионный штраф за обрушение корпуса на улице Ломоносова. Перекрытия и кровля обрушились во время ремонтных работ в феврале 2019 года.