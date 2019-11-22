ИТМО выплатит полумиллионный штраф за обрушение корпуса на улице Ломоносова

КГИОП направил в суд заявление, с тем, чтобы университет осуществил противоаварийные работы в историческом здании, а затем полностью отреставрировал его. ИТМО в ответ подал апелляцию, которую рассмотрят 28 ноября. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

КГИОП направил в суд заявление, с тем, чтобы университет осуществил противоаварийные работы в историческом здании, а затем полностью отреставрировал его. ИТМО в ответ подал апелляцию, которую рассмотрят 28 ноября. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

«Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики» (ИТМО) назначен штраф размером 500 тысяч рублей за частичное обрушение корпуса на улице Ломоносова.

21 ноября 2019 года городской суд Петербурга оставил в силе решение Куйбышевского районного суда от 8 октября 2019 года. Образовательное учреждение обязали выплатить полумиллионный штраф, — первоначально размер взыскания составлял 200 тысяч, — за инцидент с частичным обрушением здания на улице Ломоснова, дом 9.

Университет подал апелляцию, однако суд не удовлетворил её, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что 16 февраля этого года во время ремонтных работ разрушились междуэтажные перекрытия и кровля корпуса ИТМО. Перед выполнением работ учреждение не обратилось в КГИОП за надлежащим обследованием здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучшим программистом в мире по версии Google стал аспирант ИТМО.