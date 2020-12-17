Путин признал неготовность системы здравоохранения к пандемии

Президент России Владимир Путин признал, что система здравоохранения страны не была готова к пандемии коронавируса.

Об этом российский президент заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит в четверг, 17 декабря.

«Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса», — заметил президент.

При этом Владимир Путин отметил, что в сравнении с рядом других стран, российская система здравоохранения оказалась более эффективной.

По словам президента, за короткие сроки стране развернули 277 тысяч коек и поставили десятки медицинских центров.

«Проблем хватает, но в целом, система здравоохранения адекватно отреагировала на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны», — подытожил президент.

Во время пресс-конференции Владимир Путин в этом году выходит на связь из Ново-Огарево. Там он находится вместе с журналистами кремлевского пула. Другие журналисты также задают вопросы по видеосвязи.