Путин: выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих

Путин: выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих
Пресс-конференция Владимира Путина. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции, что выборы в Государственную Думу РФ будут проходить с некоторыми изменениями.

По словам российского лидера, следующие выборы в Госдуму, которые пройдут 19 сентября 2021 года, будут отличаться от предыдущих. Это связано с принятием поправок к Конституции. Отметим, что согласно законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших, так как порог явки не установлен.

Кроме того, политику был задан вопрос о том, не пора ли большим партиям уступить место молодым. Путин ответил, что решение остается за избирателями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин признал неготовность системы здравоохранения к пандемии.

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