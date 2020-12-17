Путин: выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих

Президент России Владимир Путин заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции, что выборы в Государственную Думу РФ будут проходить с некоторыми изменениями.

По словам российского лидера, следующие выборы в Госдуму, которые пройдут 19 сентября 2021 года, будут отличаться от предыдущих. Это связано с принятием поправок к Конституции. Отметим, что согласно законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших, так как порог явки не установлен.

Кроме того, политику был задан вопрос о том, не пора ли большим партиям уступить место молодым. Путин ответил, что решение остается за избирателями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин признал неготовность системы здравоохранения к пандемии.