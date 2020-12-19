Меню ресторана 125-летней давности нашли под обоями в Петербурге

Жительница Петербурга Евгения сделала интересную находку. Она содрала обои и обнаружила приклеенное к стене меню ресторана «Палкинъ», датированное 17 декабря 1895 года.

Петербурженка рассказала на своей странице в Facebook, что в четверг, 17 декабря, она нашла под обоями меню ресторана. Она призналась, что не прочь попробовать Пломъ-Пуддингъ с водкой и закуской за два пятьдесят, который входит в меню.

Снимок меню позволил узнать, что в далеком 1895 году в ресторане «П.Палкинъ», расположенном на Невском проспекте, предлагали отведать блюда «Супъ Бофоръ», «Консоме Жюльенъ», «Пирожки разные», «Блорыбица разнарная» и «Соусъ канорцы», «Коркская ветчина» и другие деликатесы.

Примечательно, что во время обеда, с 17:00 до 20:00, гостям предлагали послушать струнный оркестр.

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