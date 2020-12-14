Смотрители маяка на острове Большой Тютерс нашли клад в Финском заливе

В Ленинградской области ремонтные работы завершились находкой клада. Начальник маяка обнаружил 10 тыс. рублей Государственного банка СССР на острове Большой Тютерс.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, пачки денег номиналом 10 и 25 рублей были найдены возле маяка. Клад пролежал практически полвека в здании электростанции. Самая новая купюра датируется концом 1960-х годов.

Отмечается, что денежные знаки останутся в музее маяка на острове, жителями которого являются два смотрителя. В целом, остров Большой Тютерс является частью системы навигационного оборудования Ленинградской военно-морской базы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что летчиков ЗВО начали прививать от коронавирусной инфекции. Планируется привить несколько тысяч военнослужащих.