Летчиков ЗВО в Петербурге начали прививать от COVID-19

В Петербурге, в филиале военно-клинического госпиталя ЗВО, начали прививать от коронавируса летчиков военного округа.

Военные летчики и офицеры подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевое дежурство в Петербурге, прошли вакцинацию, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-секретаря ЗВО Анатолия Фомичева.

Планируется привить несколько тысяч военнослужащих.

В Петербурге за сутки зафиксировано 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе 174486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человека. Выздоровело 98708 человек.

В России с начала пандемии выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная пандемия продолжает вершить судьбы людей по всему миру. Статистика смертности от коронавируса в Петербурге только растет.