Еще 67 жителей Петербурга стали жертвами коронавируса

Коронавирусная пандемия продолжает вершить судьбы людей по всему миру. Статистика смертности от коронавируса в Петербурге только растет.

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19, за последние сутки в Северной зарегистрировано 67 летальных исходов от заболеваний, ставших последствиями коронавируса. У всех жертв был подтвержденный диагноз. Об этом стало известно в воскресенье, 13 декабря.

Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 6324. В России в летальной статистике значатся 46 тыс. 453 смерти от ковида.

Помимо этого, стало известно о 2151 случае выздоровления в городе на Неве, выявленном за минувшие 24 часа. Всего за время пандемии в городе коронавирус перенесли 98 тыс. 708 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса.