Проститутке сломали нос и заперли в квартире на Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину, который избил проститутку и силой удерживал ее в квартире на Бухарестской.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 декабря в три часа ночи жильцы дома №27/3 по улице Бухарестской сообщили в полицию о том, что хозяин одной из квартир незаконно удерживает женщину. Прибывший наряд доставил в отдел полиции 42-летнего петербуржца.

На утро в полицию с заявлением обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что прибыла по указанному адресу для оказания сексуальных услуг, о которых заранее договорилась с клиентом. Однако все пошло не по плану: мужчина избил ее руками и не давал выйти из квартиры.

Петербурженка также обратилась в травмпункт, где ей диагностировали перелом костей носа и параорбитальную гематому.

В настоящее время злоумышленник находится в отделе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материал передадут в Следственный отдел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Фучика мужчина получил удар ножом в грудь от незнакомца.