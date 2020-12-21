На улице Фучика мужчина получил удар ножом в грудь от незнакомца

В Красносельском районе Петербурга житель Ленобласти госпитализирован в тяжелом состоянии с тяжелым ножевым ранением.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло поздно вечером в субботу, 19 декабря, у дома №27 по улице Доблести. Случайные прохожие заметили окровавленного человека и вызвали полицию.
Прибывший наряд установил, что около 23:00 неизвестный злоумышленник ударил ножом 39-летнего жителя Кингисеппского района Ленобласти, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Спустя несколько часов из медучреждения поступила телефонограмма о том, что потерпевший самостоятельно обратился за медпомощью. Его госпитализировали с ранением левой части грудной клетки в тяжелом состоянии.
https://goo.gl/maps/VDojV9ScUWm482pt9
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семью с ребенком жестко избили на детской площадке в Петербурге.