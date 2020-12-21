Семью с ребенком жестко избили на детской площадке в Петербурге

Трое неизвестных крепких мужчин напали на 14-летнюю девочку. Родители и ее старшая сестра пытались защитить школьницу, но в итоге сами стали жертвами нападения.

Об этом рассказала старшая сестра девочки Виктория. Петербурженка пишет в своем Instagram-аккаунте, что все произошло во дворе дома на Новоизмайловском проспекте. «Здоровые бугаи» пристали к школьницам на детской площадке. Между ними произошел конфликт, который обернулся тем, что мужчины начали таскать их за шиворот и замахиваться.

«Когда моя сестра позвала на помощь меня, отца и мать, нас избили железными трубами и лопатами!», — заявляет Виктория.

Мать получила несколько ударов в живот, отцу сломали нос, а старшую сестру были с ноги по животу и голове. После драки потерпевшие обратились за помощью в больницу. Старшей сестре и отцу диагностировали сотрясение мозга.

По словам Виктории, напавших на них мужчин отпустили домой. При этом нападавшие продолжают писать девушки угрозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве ученого.