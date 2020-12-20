В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве ученого

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве ученого
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ученого Александра Каганского. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления СКР.

Как полагает следствие, 19 декабря около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело ученого с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается 45-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, в Калининском районе нашли мертвым биолога с мировым именем, который занимался разработкой вакцины от коронавируса в Шотландии, Александр Каганский. Ему было 45 лет. Ученый прибыл в Петербург, чтобы посетить кладбище, где похоронены его родители. Он решил остановиться у своего знакомого. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт. В итоге Каганский выпал из окна квартиры на 14-ом этаже. На спине у мужчины обнаружено ножевое ранение. Знакомый, у которого он остановился, отрицают свою причастность к произошедшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для борьбы с коронавирусом в кровь зараженным пациентам предлагают вводить дополнительные копии белка ACE2, который взаимодействует с коронавирусом при его попадании в организм человека. Об этом рассказал биоинформатик Александр Тышковский.

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