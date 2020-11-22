Российский ученый раскрыл способ нейтрализации коронавируса

Для борьбы с коронавирусом в кровь зараженным пациентам предлагают вводить дополнительные копии белка ACE2, который взаимодействует с коронавирусом при его попадании в организм человека. Об этом рассказал биоинформатик Александр Тышковский.

Он объяснил, что SARS-CoV-2 попадает внутрь клеток главным образом с помощью белка ACE2, который расположен на их поверхности. Однако введение дополнительных копий этого белка в кровь инфицированному поможет нейтрализовать вирус. Ученый отметил, что эксперименты на клетках и тканях человека подтвердили эту гипотезу.

Тышковский подчеркнул на своей странице в соцсети Facebook, что «вирус буквально ловят на живца». Кроме указанный белок расщепляет ангиотензин II, который провоцирует гипертензию и цитокиновый шторм.

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