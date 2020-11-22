Билл Гейтс предупредил о начале новой пандемии

Человечество достаточно скоро ожидает новая пандемия и произойдет это в ближайшие десятилетия. Об этом заявил американский бизнесмен и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, человечеству не удастся избежать новой пандемии. Миллиардер спрогнозировал, что начаться она может через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет.

Гейтс указал на своем официальном сайте, что к новому вызову человечество уже будет готово, поэтому последствия новой эпидемии могут быть не столь печальными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях человечество сможет вернуться к привычной жизни и преодолеть последствия коронавирусной пандемии. Об этом рассказал Билл Гейтс.