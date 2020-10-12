Билл Гейтс назвал главное условия для нормализации жизни человечества

Билл Гейтс назвал главное условия для нормализации жизни человечества
Билл Гейтс. Фото: Instagram

Американский бизнесмен и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, при каких условиях человечество сможет вернуться к привычной жизни и преодолеть последствия коронавирусной пандемии.

Билл Гейтс рассказал в интервью NBC, что для возвращения к прежней жизни население должно сделать прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация является самым главным инструментом нормализации жизни.

Миллиардер заметил, что вакцина от COVID-19 должна быть «суперэффективной и доступной». По его словам, прекращение распространения коронавирусной инфекции зависит только от массовой вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малышева назвала лекарства, которые снизят риск смерти от коронавируса. Она отметила, что их нельзя принимать без назначения врача.

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