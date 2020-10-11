Малышева назвала лекарства, которые снизят риск смерти от коронавируса

Она отметила, что их нельзя принимать без назначения врача.
Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие лекарства помогут снизить риск смерти от коронавируса. Она перечислила их в Instagram-аккаунте, отметив, что препараты нужно принимать только по назначению врача.
Те, у кого диагностировали коронавирус, могут принимать «Дексаметазон». Его прописывают пациентам, у которых нехватка кислорода. Также больные принимают антикоагуляты, или разжижители крови – они снижают смертность примерно до 50%.
Во время эпидемии можно пить ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина. Их рекомендуют людям, страдающим от гипертонии. В список попали и статины – их пью пациенты с повышенным уровнем холестерина.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Божена Рынская тяжело болеет после заражения коронавирусом. Она отметила, что болеют все ее близкие – даже няня ребенка.