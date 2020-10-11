Малышева назвала лекарства, которые снизят риск смерти от коронавируса

Малышева назвала лекарства, которые снизят риск смерти от коронавируса
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Она отметила, что их нельзя принимать без назначения врача.

Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие лекарства помогут снизить риск смерти от коронавируса. Она перечислила их в Instagram-аккаунте, отметив, что препараты нужно принимать только по назначению врача.

Те, у кого диагностировали коронавирус, могут принимать «Дексаметазон». Его прописывают пациентам, у которых нехватка кислорода. Также больные принимают антикоагуляты, или разжижители крови – они снижают смертность примерно до 50%.

Во время эпидемии можно пить ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина. Их рекомендуют людям, страдающим от гипертонии. В список попали и статины – их пью пациенты с повышенным уровнем холестерина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Божена Рынская тяжело болеет после заражения коронавирусом. Она отметила, что болеют все ее близкие – даже няня ребенка.

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