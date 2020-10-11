Божена Рынская тяжело болеет после заражения коронавирусом

Она отметила, что болеют все ее близкие – даже няня ребенка.

Журналистка Божена Рынская призналась, что получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Рынская добавила, что находится в тяжелом состоянии. Ребенок журналистки Женя и его няня тоже болеют, но в легкой форме. Она отметила, что сначала жаловалась на сильные головные и глазные боли, затем на повышение температуры, после пропали силы. Лечится Рынская «по Израильской схеме», принимает все меры, чтобы восстановиться и попросила не давать ей советов.

«Нынешний ковид имеет уже 26 штаммов. И очень контагиозен. Сквозь маску проходит. Скорее всего, я за что-то схватилась и потрогала лицо»,

— написала журналистка.

Рынская, ссылаясь на своего врача, заявила, что коронавирусом переболеют все – от него нет спасения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Краско, у которого диагностировали коронавирус, отказался от госпитализации.