Краско, у которого диагностировали коронавирус, отказался от госпитализации

Он находится дома и надеется, что ехать в больницу не придется.

Народный артист России актер Иван Краско, который получил положительный результат теста на коронавирус, отказался от госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков заявил, что артист нормально себя чувствует и пока не нуждается в постоянном наблюдении врачей. Он отметил, что состояние здоровья Краско не должно так сильно волновать общественность.

Напоминаем, что актеру на данный момент 90 лет. Он успел сняться во множестве фильмов, сериалах, а также выступал на сцене театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России.