Вирусолог рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России

Число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнется спад. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнется спад. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Рост заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика уже через неделю. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, число инфицированных Covid-19 будет расти до определенного уровня, а после начнет спадать.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, что заболеваемость начнет снижаться, если все необходимые противоэпидемические меры будут соблюдаться.

Напомним, на территории России за минувшие сутки выявили 13 634 заболевших Covid-19 в 85 регионах. 3 587 человек, что составляет 26,3 %, не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что риск заражения коронавирусом существует постоянно. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.