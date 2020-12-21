Вооруженные мужчины в масках ограбили продуктовый в Красносельском районе

Петербургская полиция выясняет обстоятельства хищения наличных из кассы продуктового магазина и избиения работника.
Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, все произошло в ночь на понедельник, 21 декабря, в круглосуточном магазине на улице Рихарда Зорге. В магазин ворвались двое мужчин, один был в медицинской маске, другой в шапке с прорезями. Под угрозой ножа и похожего на пистолет предмета они избили продавца и заставили отдать из кассы 31 тыс. рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.
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