Вооруженные мужчины в масках ограбили продуктовый в Красносельском районе

Вооруженные мужчины в масках ограбили продуктовый в Красносельском районе
Один из нападавших был вооружен предметом, похожим на пистолет. Фото: unsplash

Петербургская полиция выясняет обстоятельства хищения наличных из кассы продуктового магазина и избиения работника.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, все произошло в ночь на понедельник, 21 декабря, в круглосуточном магазине на улице Рихарда Зорге. В магазин ворвались двое мужчин, один был в медицинской маске, другой в шапке с прорезями. Под угрозой ножа и похожего на пистолет предмета они избили продавца и заставили отдать из кассы 31 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проститутке сломали нос и заперли в квартире на Бухарестской. Прибывший наряд доставил в отдел полиции 42-летнего петербуржца.

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Вооруженные мужчины в масках ограбили продуктовый в Красносельском районе