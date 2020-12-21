Легковушка вылетела с проезжей части после ДТП на перекрестке Цимбалина и Седова

В Невском районе Петербурга легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение. По словам очевидцев, машина отлетела в сторону тротуара после столкновения с другим транспортным средством.

Авария случилась сегодня, 21 декабря, на перекрестке улиц Цимбалина и Седова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить авто марок Hyundai Creta и Skoda Octavia. После столкновения последняя иномарка влетела в столб, протаранив дорожное ограждение. У машины оказалась разбита передняя часть. Повреждения второй — не зафиксированы.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводятся.

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