Очередная «Газель» застряла под Сортировочным мостом

Очередная &#171;Газель&#187; застряла под Сортировочным мостом
Место ДТП. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Во Фрунзенском районе Петербурга очередной жертвой «моста глупости» стал большегруз. Водитель ГАЗели проигнорировал предупреждающие знаки.

Дорожный инцидент случился сегодня, 21 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Транспортное средство «сложилось» под одним из железнодорожных мостов на Южном шоссе. Машина повредила кузов при столкновении с массивной балкой конструкции

В комментариях пользователи сети заметили, что грузовики застревают под указанными переправами на шоссе практически каждый месяц, несмотря на указатели и предупреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской улице «поймал» 192-ю жертву.

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