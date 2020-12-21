Очередная «Газель» застряла под Сортировочным мостом

Во Фрунзенском районе Петербурга очередной жертвой «моста глупости» стал большегруз. Водитель ГАЗели проигнорировал предупреждающие знаки.

Дорожный инцидент случился сегодня, 21 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Транспортное средство «сложилось» под одним из железнодорожных мостов на Южном шоссе. Машина повредила кузов при столкновении с массивной балкой конструкции

В комментариях пользователи сети заметили, что грузовики застревают под указанными переправами на шоссе практически каждый месяц, несмотря на указатели и предупреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской улице «поймал» 192-ю жертву.