«Мост глупости» на Софийской улице «поймал» 192-ю жертву

Пострадавшая фура никак не смогла бы проехать под мостом. Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пострадавшая фура никак не смогла бы проехать под мостом. Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В субботу, 5 декабря, «мост глупости» на Софийской улице в 192-й раз оправдал свое название, «не пропустив» очередной большегруз.

О неудаче водителя фуры рассказали очевидцы, поделившись видеозаписью с места происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте». На кадрах ролика заметно, что «КамАЗ» стоит, грустно уперевшись помятой кабиной в мост, высота которого составляет всего 2,7 метра — слишком мало для огромного грузовика.

Отметим, что «мост глупости» оснащен всеми необходимыми предупреждающими знаками и указателями. Несмотря на их количество, водители большегрузов раз за разом самоуверенно пытаются преодолеть «препятствие». Каждый раз, к сожалению, безуспешно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серьезное ДТП на проспекте Большевиков стало причиной затора. К месту аварии прибыли скорая и пожарные.