ДТП на Большевиков спровоцировало пробку

В ночь на 6 декабря в Невском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное-происшествие.

По словам очевидцев, на пересечении Октябрьской набережной и проспекта Большевиков не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

В результате ДТП в обе стороны образовалась крупная пробка.

«Сильная авария на пересечении Октябрьской набережной и Большевиков. Пробка в обе стороны минут на 20. Скорая, пожарные на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети снимкам, машины получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы три человека. Среди пострадавших оказались дети.