Женщина и двое детей пострадали в жестком ДТП на трассе М-10

Женщина и двое детей пострадали в жестком ДТП на трассе М-10
К месту ДТП прибыли скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы три человека. Среди пострадавших оказались дети.

Авария случилась сегодня, 4 декабря, на трассе М-10 в районе поселка Рябово. Легковой автомобиль въехал в фуру, а грузовик, пытавшийся уйти от столкновения, вылетел на обочину и пробил ограждение.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате столкновения пострадали женщина и двое детей. К месту происшествия прибыла скорая помощь.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утреннее ДТП с автовозом собрало пробку из автобусов на улице Руставели.

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