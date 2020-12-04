Утреннее ДТП с автовозом собрало пробку из автобусов на Руставели

В Калининском районе Петербурга ранним утром собралась крупная пробка из автобусов. Очевидцы рассказали, в чем была причина затора.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 4 декабря, на улице Руставели. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, причиной скопления общественного транспорта стало ДТП с участием автовоза и одного из автобусов. В последнего врезалась фура с прицепом.

«Автобусами полностью перекрыто движение», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты и трамваи встали после массового ДТП на Бухарестской.