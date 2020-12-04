Автомобилисты и трамваи встали после массового ДТП на Бухарестской

В Петербурге на Бухаресткой улице произошло массовое ДТП. Разъехаться не смогли пять автомобилей.

Авария случилась сегодня утром, 4 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машины столкнулись на участке после перекрестка с улицей Белы Куна. На кадрах видно, что участники аварии заняли две полосы и трамвайные пути.

Там собралась крупная пробка, а также оказалось парализовано трамвайное движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском после ДТП легковушка ушла под землю. Автомобиль оказался в яме.